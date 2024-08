Tó da Guiomar reassume Prefeitura de Pacajus após TJCE afastar Faguim

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) decidiu afastar Francisco Fagner da Costa, conhecido como Faguim (PSB), da Prefeitura de Pacajus . Nessa segunda-feira, 12, o presidente da Câmara Municipal, vereador Tó da Guiomar (Republicanos), reassumiu o cargo em cerimônia de posse na sede do Legislativo.

A nora e uma sobrinha do prefeito Bruno Figueiredo e duas irmãs e um irmão do vice-prefeito foram contratados para trabalhar na Prefeitura. A cassação ocorreu após a polêmica, quando Bruno passar a exigir "trabalho voluntário" para assegurar o transporte aos universitários.

O POVO solicitou entrevista com Tó, mas a equipe do agora prefeito informou que ele tem "uma grande demanda a resolver" e veria a possibilidade de "abertura da agenda da semana". Na segunda-feira, o chefe do Executivo de Pacajus compartilhou trecho do discurso que fez na cerimônia de posse. A ocasião rendeu alfinetadas de Tó no grupo afastado da gestão.

Após a decisão, o presidente do Legislativo, Tó da Guiomar, foi empossado como prefeito interino enquanto não era realizada uma eleição indireta pela Câmara. Neste caso, vereadores votam nominalmente para definir o próximo chefe do Executivo.

O principal ponto do magistrado era de que a decisão da Câmara de afastar o gestor não resultou imediatamente na conclusão dos procedimentos. Isso teria possibilitado que a ata da sessão que cassou o Bruno fosse alterada e o nome de um vereador fosse incluído.

Novembro de 2023

No início de novembro, o TJCE acatou pedido do Legislativo e suspendeu liminar que autorizava o retorno de Bruno ao cargo do prefeito do Município. Em decisão anterior da Justiça, era determinada a suspensão da sessão do Legislativo que resultou na cassação dos gestores. Uma semana antes, Bruno tinha pedido licença do cargo por 60 dias.

Com a decisão, Tó assumiu novamente como prefeito interino. Ainda em novembro, ocorreram eleições indiretas em Pacajus. Dias antes, no entanto, o juiz Alfredo Rolim Pereira, do TJCE, assinou uma sentença em que anulava a cassação de Bruno e Faguim.

Apesar da anulação da cassação, o magistrado decidiu não devolver os cargos de imediato, fato que não impediu a realização das eleições indiretas. A decisão do juiz só vai valeria após transitar em julgado, ou seja, quando não houvesse mais possibilidade de recurso judicial.

Tó assumiu em "mandato-tampão" e seguiria até dezembro de 2024.

Janeiro de 2024

Bruno foi empossado novamente como prefeito, após a Justiça determinar o retorno dele e de Faguim à Prefeitura. Essa decisão reconhecia a aplicação imediata da sentença proferida pelo magistrado que anulou a cassação de ambos.

Abril de 2024

Bruno renunciou ao cargo de prefeito e Faguim assumiu o comando do Executivo de Pacajus. Na carta de renúncia, o então prefeito ressaltava estar dando oportunidade ao vice para que a população pudesse "avaliar seu trabalho e fazer julgamento preciso".