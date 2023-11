Justiça acata pedido da Câmara de Pacajus e prefeito é afastado novamente

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) acatou pedido da Câmara Municipal de Pacajus e suspendeu a liminar que autorizava o retorno ao cargo do prefeito do município, Bruno Figueiredo (PDT). Decisão anterior da Justiça favorecia o gestor ao suspender a sessão do Legislativo que resultou na cassação dele e do vice, Francisco Fagner (União Brasil), por nepotismo. Bruno, tinha, na semana passada, pedido licença do cargo por 60 dias.

Com a decisão, assume o cargo o presidente da Câmara, Tó da Guiomara (DEM). Assinado pelo desembargador Paulo Francisco Banho Pontes, a nova decisão suspende os efeitos da determinação da 2ª Vara da Comarca de Pacajus. Anteriormente, o magistrado entendeu que houve problemas na aprovação da ata da sessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O principal ponto seria que a decisão da Câmara de afastar o prefeito não resultou imediatamente na conclusão dos procedimentos. Isso teria possibilitado que a ata da sessão que cassou o gestor fosse alterada e o nome de um vereador fosse incluído.