Avião com 62 a bordo cai no interior de SP

Aeronave de médio porte da companhia Voepass sofreu queda em Vinhedo, no interior de São Paulo. Não há sobreviventes, dizem autoridades locais. Imagens mostram que avião ficou completamente destruído.Um avião comercial de médio porte caiu no início da tarde desta sexta-feira (09/08) em Vinhedo, no interior de São Paulo. De acordo com a companhia que operava a aeronave, a Voepass (antiga Passaredo), o avião levava 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Segundo a Prefeitura de Vinhedo, não há sobreviventes. Primeiramente, a Voepass havia comunicado a presença de 61 pessoas no avião, mas atualizou a lista neste sábado. Esse é o quinto acidente com maior número de vítimas dentro do espaço aéreo brasileiro na história e o maior desde a queda do avião da TAM em Congonhas em 2007, que deixou 199 mortos. O Corpo de Bombeiros local mobilizou sete equipes para atender o desastre. A aeronave envolvida no acidente, um turboélice modelo ATR-72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo. O local da queda fica a cerca de 100 km de Guarulhos. De acordo com o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), da Força Aérea Brasileira (FAB), não há sinal de que o piloto tenha declarado emergência ou reportado estar em condições meteorológicas adversas. A companhia aérea também não soube informar, até o momento, a razão do acidente. Segundo informações da EPTV, afiliada local da TV Globo, a aeronave caiu na região do bairro Capela, em Vinhedo. O primeiro chamado de emergência ocorreu às 13h28 no horário local. Vídeos registrados por moradores locais mostraram a aeronave em queda livre antes de atingir o solo, parecendo estar em estol - quando a aeronave perde a sustentação que lhe permite voar. Segundo o site Flight Aware, que monitora voos em tempo real ao redor do mundo, o avião da Voepass perdeu 3.300 metros de altitude em menos de um minuto. Fotografias tiradas no local da queda mostram a aeronave completamente destruída e em chamas, indicando ainda que ela caiu dentro de um condomínio residencial fechado, danificando uma casa e atingindo veículos estacionados. Segundo as autoridades locais, não houve registro de vítimas em solo. Os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Ratinho Junior, do Paraná (estado de onde partiu o avião), que estavam em um comprimisso do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) em Vitória (ES), foram a Vinhedo. A administração do aeroporto de Cascavel informou que "uma operação padrão de emergência regida pela equipe do aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas." O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira, afirmou que está encaminhando agentes ao local do acidente. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) lamentou o acidente e afirmou que vai monitorar "a prestação do atendimento às vítimas e seus familiares pela empresa, bem como adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e dos tripulantes". O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também se manifestou sobre o acidente enquanto participava de um evento da Marinha. Lula pediu um minuto de silêncio após receber a informação sobre a queda do avião. jps,sf (ots)