Autoridades do Canadá e da França ajudarão a investigar queda de avião da Voepass

Neste domingo, 11, três representantes do Escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil da França (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile - BEA, em francês) chegaram ao local da tragédia.

De acordo com o brigadeiro Marcelo Moreno, chefe do Cenipa, a solicitação da vinda dos franceses é um protocolo internacional. "Seguindo o protocolo internacional, do qual o Brasil é signatário, nós temos por dever convidar o país responsável pelo projeto e fabricação da aeronave. A ATR é francesa então recebemos os investigadores da autoridade do estado francês, que é o BEA", explica.



Pelo fato de os motores da aeronave terem sido fabricados no Canadá, nas próximas horas devem chegar representantes do Conselho de Segurança nos Transportes do Canadá (Transportation Safety Board - TSB), que também irão ajudar o que contribuiu para a queda do avião.



Ainda neste domingo, 11, os motores e a calda do ATR-72 devem ser retirados do local do acidente e levados para à sede regional do Cenipa, em São Paulo.