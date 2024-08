O POVO News: Veja o que se sabe sobre queda de avião que deixou mais de 60 mortos em SP

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta sexta-feira, 9, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia, entre elas, a queda de um avião bimotor que deixou mais de 60 mortos. A Prefeitura de Vinhedo, onde a aeronave caiu, informou que não há sobreviventes.



Assista ao vivo

De acordo com informações preliminares da Voepass Linhas Aéreas, responsável pela aeronave, trata-se de um avião turboélice de passageiros modelo ATR-72.Ainda conforme a companhia aérea, o voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo.