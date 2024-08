Lula no Ceará: governos federal e estadual enviaram convites a Sarto, que disse "não saber" da visita

Segundo informado pelo Governo do Ceará, os convites foram enviados ao prefeito no dia 29 de julho, tanto pelo executivo estadual quanto federal

No entanto, segundo informado pelo Governo do Ceará, os convites foram enviados ao prefeito no dia 29 de julho , tanto pelo executivo estadual quanto pelo federal. Chamados teriam sido feitos para os dois eventos com participação do presidente.

Ao ser questionado, ontem, se iria aos eventos, Sarto disse que “não sabia” da visita de Lula às duas cidades do Ceará : São Gonçalo do Amarante e a capital, Fortaleza , governada por ele.

O Governo do Ceará informou que o Executivo estadual e o Governo Federal enviaram mensagens a três emails diferentes da Prefeitura de Fortaleza, convidando o prefeito José Sarto (PDT) para os dois eventos com participação do presidente Lula (PT) no Ceará, nesta sexta-feira, 2.

Nas outras duas ocasiões, ele não compareceu: o anúncio do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em Fortaleza, em janeiro; e o anúncio de obras da Transnordestina, em Iguatu, em abril.

Em lista divulgada, três emails da Prefeitura constam na lista de convites enviados à lista de transmissão intitulada “principais autoridades do Ceará” e “autoridades municipais”. São eles: o endereço digital do cerimonial do gabinete do prefeito, do cerimonial da Prefeitura e o email da Secretaria do Gabinete de Fortaleza.

No ano passado, Lula veio duas vezes. Sarto alegou síndrome gripal, ao justificar o não comparecimento na primeira visita de Lula ao Ceará, em maio. Na segunda, esteve presente, durante evento com o presidente no Banco do Nordeste, em setembro de 2023.



Falas do prefeito ocorrem em plena corrida eleitoral, na qual Sarto concorre, dentre outros, com o postulante de Lula, o petista Evandro Leitão (PT). Lula, inclusive, estará na convenção de Evandro, marcada para este sábado, 3.

Lula tem agenda de dois dia no Ceará e estará em Convenção de Elmano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita o Ceará e participa de duas agendas nesta sexta-feira, 2. A primeira, no Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF). Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento se realiza no Porto do Pecém.

À tarde, em Fortaleza, Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.

No dia seguinte, no sábado, 3, a convenção que lança oficialmente Evandro Leitão (PT) como candidato a prefeito de Fortaleza e Gabriella Aguiar (PSD) como candidata a vice-prefeita contará com as presenças de Lula, Camilo e do governador Elmano de Freitas (PT). O evento a partir das 9 horas, no Centro de Formação Olímpica do Ceará (CFO).