Lula visita Ceará pela 4ª vez em 2024: veja programação do presidente

Pela quarta vez este ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarga em Fortaleza para cumprir agendas. Na sexta-feira, 2, o petista participará de duas agendas, um no Centro de Eventos, em Fortaleza, e outro no Porto do Pecé, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana (RMF).

O presidente inicia as atividades oficiais, a partir das 12 horas, na cerimônia de sanção dos projetos de lei nº 858/2024 e nº 2308/2023. Os textos tratam de temas conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina. Pelo tema, o evento será no Porto do Pecém.

Às 16 horas, do mesmo dia, ao lado do ministro de Estado da Educação, Camilo Santana (PT), Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no ensino médio público que são beneficiários do Bolsa Família. Ele funciona como uma poupança destinada a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes nesta etapa de ensino.