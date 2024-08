Lula conta que precisou chamar Lúcio Alcântara para assinar acordo de siderúrgica: "Estava descansando"

Segundo o presidente, a vinda da siderúrgica foi "quase um pagamento dos parlamentares do Ceará", que teriam feito "uma briga enorme com a Petrobras"

Declarações ocorreram no próprio Porto do Pecém, onde foi sancionado o Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V) e o financiamento de R$ 3,6 bilhões para a conclusão da Transnordestina , que deve chegar ao Porto.

Segundo o presidente, o então governador do Ceará, Lúcio Alcântara (União Brasil), estava “descansando no quarto” dele e precisou ser “chamado” para que se dirigisse à Coreia do Sul, onde ocorreu o acordo.

Em passagem pelo Ceará , o presidente Lula (PT) contou, nesta sexta-feira, 2, sobre a assinatura da vinda da Companhia Siderúrgica para o Porto do Pecém , em São Gonçalo do Amarante.

Lula usou o gancho do local para comentar sobre as negociações para a vinda da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) com uma “empresa sul-coreana”, no caso, a Dongkuk Steel, uma das sócias do projeto.

Segundo o presidente, a vinda da Siderúrgica veio como “quase um pagamento dos parlamentares do Ceará”, que teriam feito “uma briga enorme com a Petrobras, porque queriam que a estatal “fizesse uma refinaria”. “Eu tentei fazer, mas pararam quando eu deixei a Presidência”, justificou Lula.

No entanto, as negociações sobre a siderúrgica avançaram, com um acordo inicial com a Dongkuk Steel, assinado por Lula e pelo então governador Lúcio Alcântara (hoje filiado ao União Brasil).