Encontro do PT aprova moção de repúdio contra Ciro por ataques à Janaína

Janaína decidiu processar Ciro . Para ela, a punição é necessária para impedir que outros homens se sintam "confortáveis para continuar fazendo esse tipo de ataque às mulheres". A decisão da parlamentar foi apoiada pelo ministro da Educação e uma das principais lideranças do PT no Ceará, Camilo Santana. Ao O POVO , ele falou que "os ataques serão respondidos na Justiça" .

O presidente municipal, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio , colocou o tema em pauta, que foi aprovado pelo plenário do encontro. Isso que dizer que os presentes repudiaram as falas machistas do pedetista em relação a parlamentar. A ação teve o apoio dos delegados partidários, dos pré-candidatos e dos demais filiados.

O pedetista disse em entrevista que a senadora prestou serviços de "harém" a Camilo, sendo sua "assessora para assunto de cama". Além disso, questionou a capacidade dela de assumir cargo no Senado. O titular da vaga é o ministro da Educação, que saiu para assumir a pasta no governo Lula. Em seu lugar ficou a primeira suplente Augusta Brito (PT), que assumiu a Secretaria da Articulação do Governo do Ceará.



O PT Ceará chegou a emitir nota de repúdio contra as falas classificadas como "repugnantes e inaceitáveis". O texto afirma que Janaína tem uma trajetória de luta e coerência política, sendo uma nova voz das mulheres e merecedora de "respeito e aplauso", enquanto Ciro "enterra cada vez mais a sua história na política".



Com informações da repórter Júlia Duarte