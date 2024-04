Senadora diz que Ciro Gomes 'vai responder na Justiça' por ofensas: 'Misoginia e machismo'

A parlamentar disse que "misoginia, machismo e violência política de gênero parecem ser o único aprendizado que ele teve ao longo do tempo", mencionando a carreira política de Ciro

A senadora Janaína Farias (PT-CE), suplente do ministro da Educação, Camilo Santana, disse que vai processar o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT). O pedetista disse em entrevista que a parlamentar prestou serviços de "harém" ao ministro, rival político dele no Estado. Para Janaína, fala é "lamentável" e Ciro vai "responder por mais esse absurdo na Justiça". Procurado pelo Estadão, Ciro Gomes não havia se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Janaína afirmou ao jornal O Globo que ficou "extremamente indignada" com a entrevista do ex-presidenciável à rede A Notícia do Ceará. Para ela, a punição é necessária para impedir que outros homens se sintam "confortáveis para continuar fazendo esse tipo de ataque às mulheres". A ação na Justiça foi confirmada pela equipe da parlamentar ao Estadão.

A parlamentar disse que "misoginia, machismo e violência política de gênero parecem ser o único aprendizado que ele teve ao longo do tempo", mencionando a carreira política de Ciro. Para ela, a ofensa "violenta" do ex-governador é resultado das "mágoas e derrotas que ele acumula".