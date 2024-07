Élcio e Aldigueri debatem sobre segurança: ‘investimento sem estratégia’ e ‘sair da retórica'

Convidados do programa Debates do O POVO da Rádio O POVO CBN, nesta terça-feira, 16, o vice-prefeito de Fortaleza e o líder do governo estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) discutiram sobre segurança pública. Élcio Batista (PSDB) alegou que o Estado "não tem plano nenhum" para área. Já o deputado Romeu Aldigueri (PDT) afirmou que é necessário "sair da retórica e procurar ação".

Conduzido pelo jornalista e colunista do O POVO, Henrique Araújo, o tema do programa foi "escalada de homicídios: o desafio da segurança pública". O episódio está disponível na íntegra no YouTube do O POVO e contou com a participação do repórter Lucas Barbosa, que cobre o tema.