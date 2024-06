Elmano anuncia cinco medidas para fortalecer Segurança Pública no Ceará

Com foco na diminuição dos índices de violência, o Ceará deve fortalecer unidades especializadas, como Vara de Delitos, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), além de atuar de forma integrada com governadores do Nordeste.

As cinco medidas foram anunciadas pelo governador Elmano de Freitas (PT) após a primeira reunião do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi), na manhã desta sexta-feira, 21.

A reunião ocorreu no salão oval do Palácio da Abolição, localizado no bairro Meireles, em Fortaleza.