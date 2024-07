Assembleia aprova novo empréstimo para o Estado e já tem mais um na fila

A Assembleia do Estado do Ceará (Alece) aprovou nesta terça-feira, 16, a contratação de mais um empréstimo para o Governo do Estado, desta vez uma operação de crédito externa junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (Fida) e ao Instituto de Crédito Oficial (ICO) no valor de 100 milhões de euros, cerca de 591 milhões de reais.

Ao todo, em menos de dois anos da gestão do governador Elmano de Freitas (PT), com todos os projetos de empréstimos financeiros autorizados pela Casa, o montante total de operações de créditos está em cerca de R$ 3,291 bilhões. Na última semana, a Alece aprovou um empréstimo que pode chegar a R$ 400 milhões.

O projeto de número 73/2024, de autoria do Executivo, visa aplicar os R$ 591 milhões no financiamento do Projeto Paulo Freire II, iniciativa de desenvolvimento de capacidades para o combate a fome e mitigar os efeitos da pobreza e extrema pobreza rural no Ceará.