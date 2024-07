Novo empréstimo para o Ceará é aprovado, com valor que pode chegar a mais de R$ 400 milhões

Votação de projetos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) Crédito: Junior Pior/Alece

O projeto de lei 74/24 de autoria do Podfer Executivo autoriza a contratação de um emprétimo internacional de até 80 milhões de doláres, o equivalente a R$ 433,688 mil, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a garantia da União e controle do Tesouro Nacional, para o financiamento do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará (Profisco III-CE). Tal operação tem como objetivo, de acordo com a proposição, melhorar a sustentabilidade fiscal, simplificar o cumprimento tributário, reduzir litígios fiscais, otimizar gastos públicos e promover a participação cidadã, visando um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e bem-estar social. É uma ação de crédito que não consome espaço fiscal, por ser considerada boa prática. Concurso público Foi também aprovado o projeto de lei 75/24, também de autoria do Governo estadual, que autoriza recursos de R$ 164, 6 milhões para o pagamento de depósitos judiciais pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) e a realização de concurso público para a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (Seas). O recurso para o crédito extra é oriundo de superávit financeiro anterior e de impostos não vinculados. São R$ 161,6 milhões para o pagamento de depósitos judiciais e outros R$ 3 milhões para a realização de concurso público.