Assembleia aprova mais três empréstimos para o Estado, de R$ 274 milhões

As outras duas operações são para o Poder Judiciário. Um empréstimo investimento de R$ 6,3 milhões em crédito especial para ações orçamentárias no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e para o Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Judiciário, voltadas para segurança cibernética.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira, 22, três operações de empréstimos, uma para o Governo estadual e dois para o Poder Judiciário. Os projetos foram enviados pelo governador Elmano de Freitas (PT) autorizam financiamentos de R$ 274,9 milhões. Com isso, já são seis operações de crédito desde 2023.

A terceira, no valor de R$ 17 milhões para reforma e ampliação da estrutura administrativa do Judiciário de 2ª instância, por meio de nova ação orçamentária no Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário (Fermoju) em 2024, com recursos de anulações orçamentárias e arrecadação própria do fundo.

Financiamento

O projeto de lei do Poder Executivo 44/24 autoriza operação de crédito de até R$ 251,6 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiar o programa Sertão Vivo Ceará, que visa adotar práticas agrícolas resilientes ao clima e ampliar o acesso a água para mais de 63 mil famílias de agricultores familiares, em 72 municípios do semiárido, combatendo a desertificação e aumentando a produtividade. Além do BNDES, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) é parceiro do programa.