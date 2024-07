Alece tem nova sessão suspensa por falta de deputados; oposição critica

Inclusive, o dia do incidente na Casa também não teve o número de parlamentares suficientes para ter sessão. Na semana posterior, com os trabalhos todos remotos, sem sessões suspensas. Por se tratar de ano eleitoral, os números de faltas são superiores.

As sessões suspensas ocorrem mesmo sendo realizadas no formato híbrido, virtual e presencial no Auditório Deputado Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Alece, uma vez que o plenário está em reforma após incêndio.

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) desta quinta-feira, 11, foi suspensa por falta de quórum, sem chegar a ser aberta. Esta é a segunda vez no intervalo de uma semana em que a Casa não registra um terço de deputados estaduais, ou seja, pelo menos 16.

"Com o meu voto contrário, ontem a base do governo aprovou um empréstimo de mais de R$ 400 milhões. Pra isso não falta quórum. Não faltou quórum na hora de votar o aumento do ICMS, a taxação das águas da transposição, e quase R$ 10 bilhões em empréstimos para o governo Elmano", disse.

Deputados da oposição, mais presentes do que os da base em dias de expediente que não possuem quórum suficiente, criticam os governistas. Carmelo Neto (PL) lembrou que em dia de votações do Governo Estadual não há falta de parlamentares.

Já o deputado estadual Sargento Reginauro, líder do União Brasil, afirmou que as muitas sessões suspensas é ruim para a imagem da Assembleia Legislativa e incomoda a oposição que está presente.

"Mais uma quinta-feira sem sessão na Alece. Isso é muito ruim para a imagem do parlamento que já é desgastada como um todo dentro do entendimento do que é a classe política para a população. Isso nos incomoda porque a oposição tem feito a sua parte, estado presente, mas infelizmente apesar do formato híbrido, ou seja, os deputados podem participar remotamente, nós não conseguirmos um terço dos deputados para abrir uma sessão", declarou.

"E o mais curioso é que o formato híbrido funciona sempre que é para votar matérias de interesses do governo, mas não funciona para abrir uma sessão e debater coisas que sejam do interesse do povo cearense", alfinetou Reginauro.



Líder do Governo diz que trabalho não se limita à presença nas sessões

Romeu Aldigueri (PDT), deputado estadual e líder do governador Elmano de Freitas (PT) na Alece, afirmou que o trabalho dos parlamentares "não se limita à presença nas sessões". Ele citou o projeto de sua autoria que dispões sobre a obrigatoriedade de concessionária(s) de o informar, em tempo real, sobre as interrupções de seus serviços.

"Nosso trabalho não se limita à presença nas sessões. Tanto é que, ontem, aqui na AL, deliberamos a respeito do meu projeto sobre obrigar as concessionárias de energia elétrica do Ceará a informar imediatamente a interrupção do serviço a população", afirmou.