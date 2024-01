Alece aprova empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES ao Governo do Ceará

Os deputados estaduais aprovaram empréstimo de mais de R$ 1 bilhão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo do Ceará. A proposta foi aprovada nesta terça-feira, 19, na Assembleia Legislativa (Alece). Parlamentares da oposição votaram contra a medida durante a deliberação.

Enviado pelo governador Elmano de Freitas (PT), a operação inclui aporte de capital na Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) para o plano de universalização do abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Além disso, direciona recursos para as obras de duplicação do Eixão das Águas, que liga o Castanhão à região metropolitana de Fortaleza.

Deliberação

Sargento Reginauro (União Brasil) foi um dos deputados que questionaram a aprovação da matéria. Votando contrário, ele alegou falta de transparência no texto quanto aos juros na concessão de crédito. Segundo o parlamentar, os colegas “votam às escuras sem saber como, de fato, ficará o contrato desse novo empréstimo".

Na ocasião, ele relembrou o empréstimo de R$ 117,7 milhões aprovado no Parlamento estadual na última quarta-feira, 13. Oriundo da Caixa Econômica Federal, o valor será destinado ao financiamento do Programa Pró-Moradia – Conjuntos Habitacionais no Ceará. "Não há um gesto do governo de tentar economizar, de diminuir a gastança com a máquina pública para investir em prioridade”, acrescentou.

Pela liderança do PL, Dra. Silvana denominou a proposta como "medida precipitada". "Um bilhão é muito dinheiro para estar pedindo emprestado com aval dessa Casa legislativa", finalizou.

Quer receber por Whatsapp as últimos notícias da política no Ceará e no Brasil? Acesse este link e entre no canal do O POVO sobre política cearense