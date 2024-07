Além de Raí e Mbappé, conheça outros atletas com militância política em defesa de minorias

Sócrates, Serena Williams e Lewis Hamilton Crédito: FRANCK FIFE/AFP, Vaughn Ridley/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP e Lars BARON/POOL/AFP

Quem seguiu a mesma linha foi o ex-jogador Raí, que participou de uma manifestação contra a extrema direita na cidade de Paris, capital da França. Na oportunidade, ele subiu ao palco e deixou clara a sua posição política. Além disso, rechaçou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Conheço bem a extrema direita. O que eles fazem de melhor é mentir. Eu os conhecia no poder. A extrema direita é o fim do mundo, é o fim dos direitos humanos, da humanidade”, afirmou o ex-jogador brasileiro que jogou quatro temporadas pelo Paris Saint-Germain e é um ídolo do clube francês. Em meio a essas manifestações, outros atletas construíram trajetórias na defesa de pautas sociais e políticas ao redor do mundo, tais como os jogadores de futebol Sócrates e Megan Rapinoe; os automobilistas Lewis Hamilton e Sebastian Vettel; o jogador de basquete Lebron James; além da tenista Serena Williams e da ginasta Simone Biles.

Sócrates

O jogador brasileiro Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, irmão mais velho de Raí, foi um dos mais politizados do País. Em meio a ditatura militar, ele foi um dos líderes da "Democracia Corintiana", movimento que dava maior voz aos jogadores e outros funcionários do Corinthians dentro do clube. Nela, desde roupeiros a dirigentes tomavam, juntos, as decisões do clube. Além disso, o esportista também participou de forma ativa das "Diretas Já", que pedia a volta das eleições diretas no Brasil. Uma marca de Sócrates foi vestir uniformes com frases políticas, defendendo pautas sociais e políticas. Megan Rapinoe Bicampeã do mundo e campeã olímpica pela seleção de futebol dos Estados Unidos, a jogadora Megan Rapione é um dos nomes do esporte mundial que se posiciona sem medo. Ela é defensora dos direitos humanos, principalmente da comunidade LGBTQUIA+, e luta contra racismo e sexismo no futebol. Rapinoe também é uma das líderes do movimento pela igualdade salarial para equipes femininas e masculinas nos EUA. Um dos episódios que marcam atos políticos de sua carreira foi quando a atacante se recusou a visitar a Casa Branca e encontrar Donald Trump caso ganhasse a Copa do Mundo de 2019, negando, ainda, cantar o hino do país antes de uma das partidas. Lewis Hamilton Heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton é um automobilista que se coloca ativamente contra o racismo, a desigualdade social e a violência policial. Além disso, ele já protestou em defesa dos animais e do meio-ambiente. Em 2023, o piloto se opôs a determinação da Federação Internacional do Automobilismo (FIA) que pretendia coibir manifestações pessoais na categoria e estampou no capacete mensagens de apoio à comunidade LGBTQIA+.