O POVO News: esquerda se articula e vence eleições na França

No 1º turno, a extrema-direita saiu na frente, com 33% dos votos. O POVO News ainda repercute encontro de Jair Bolsonaro com o presidente argentino, Milei

O pleito na França elege deputados da Assembleia Nacional (equivalente à Câmara dos Deputados brasileira), além do primeiro-ministro, que governará junto do presidente, Emmanuel Macron . O País é dividido em distritos e cada um deles elege um deputado para representá-lo,

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 8. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição comenta o resultado das eleições na França , nas quais o coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) junto da aliança centro-direita Juntos, conseguiram frear a formação de maioria pelo Reagrupamento Nacional (RN), de extrema-direita.

No primeiro turno, ocorrido no dia 30 de junho, a extrema-direita saiu na frente, com 33% dos deputados eleitos. No entanto, em mais de 300 distritos, a decisão ficou para o segundo turno, o que levou a uma articulação de centro e da coalizão de esquerda, que se uniram contra o candidato do RN nas localidades.



Além disso, houve movimentação de figuras da mídia francesa, como o jogador Kylian Mbappé, que se manifestaram nas redes, pedindo para que a população votasse conscientemente.

As movimentações levaram aos resultados do segundo turno. Segundo o instituto de pesquisa Ipsos, a NFP ocupará até 192 assentos, seguido pela coalizão Juntos, de Macron, com até 170 cadeiras, e pela antes favorita Reunião Nacional (RN), com até 152 deputados.