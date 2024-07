Mbappé pede para que eleitores votem após resultados catastróficos do 1º turno na França

Embora Mbappé não tenha citado o RN durante a sua resposta, recorreu ao humor quando procurava com os olhos um jornalista que queria fazer outra pergunta. Quando o repórter lhe disse onde estava ("na extrema esquerda"), Mbappé sorriu e brincou: "Felizmente, você não está do outro lado".

Pouco antes do primeiro turno, o novo jogador do Real Madrid fez um apelo para frear "os extremos".

Desde a sua chegada à Alemanha, os jogadores da seleção francesa têm sido frequentemente questionados sobre as eleições legislativas e uma eventual vitória do partido de extrema direita no final do segundo turno, que acontece no domingo.