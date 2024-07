Eleições na França: Lula e aliados comemoram vitória contra extrema-direita

Políticos brasileiros comemoram o resultado das eleições na França, nas quais o coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP), junto da aliança de centro-direita Juntos, conseguiram frear a formação de maioria pelo Reagrupamento Nacional (RN), de extrema-direita.

Um dos primeiros a se manifestar foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda nesse domingo, 7. Para o mandatário, o resultado é uma "demonstração de grandeza e maturidade das forças políticas da França que se uniram contra o extremismo nas eleições legislativas".

"Esse resultado, assim como a vitória do partido trabalhista no Reino Unido, reforça a importância do diálogo entre os segmentos progressistas em defesa da democracia e da justiça social. Devem servir de inspiração para a América do Sul", escreveu Lula nas redes sociais.