Wolff não descarta contratação de Vettel pela Mercedes em 2025

O diretor da equipe Mercedes, Toto Wolff, declarou nesta sexta-feira que não pode "descartar" a contratação do tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que deu a entender que poderá substituir Lewis Hamilton na equipe.

Vettel, que se aposentou em 2022, revelou no início desta semana que teve conversas informais com Wolff, que precisa encontrar um substituto para o sete vezes campeão mundial Hamilton, que competirá pela Ferrari no próximo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes do GP do Japão, Wolff enfatizou que o histórico do piloto alemão de 36 anos é "fenomenal", mas acrescentou que ainda não havia tomado uma decisão.