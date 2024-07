Simone Biles vence seletiva nos EUA e se classifica para Jogos de Paris-2024

Simone Biles, vencedora de quatro medalhas de ouro olímpicas, vai disputar os Jogos de Paris-2024 após conquistar uma vitória contundente neste domingo (30), no encerramento das seletivas da ginástica artística dos Estados Unidos.

A ginasta de maior sucesso da história culminou suas provas com uma rotina de solo eletrizante, com movimentos acrobáticos que levantaram o público de Minneapolis. Com nota 117.225 nos dois dias de competição, Biles conquistou a vaga automática no quinteto que competirá em Paris, e os selecionadores terão a árdua tarefa de escolher as quatro mulheres que a acompanharão nos Jogos Olímpicos que começam no dia 26 de julho.

Três anos depois de um ataque de 'twisties', como é conhecido o lapso mental que faz com que os atletas percam momentaneamente sua noção de espaço, ter interrompido a campanha de Biles nos Jogos de Tóquio, a ginasta retornará aos palcos olímpicos mais forte do que nunca.