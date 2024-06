Opositores de Elmano sobem o tom frente à crise na segurança pública do Ceará

Maior parte dos comentários é relativa aos discursos do governador Elmano sobre a área e à quantidade de policias por viatura

Ao todo, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), registrou 10 assassinatos em sete localidades entre às 18 horas da sexta-feira, 21, e às 3 horas do sábado, 22.

Após onda de violência registrada em Fortaleza e Região Metropolitana, adversários políticos do governador Elmano de Freitas (PT) teceram críticas à gestão e exigiram providências.

Em parte do vídeo, o postulante chega a afirmar que não adianta construir “prédio bonito e novo” para a pasta sem tomar outras iniciativas.

Para ele, os homicídios foram “um recado muito claro do crime organizado para quem só tem discurso”.

"Temos tecnologia, temos bons prédios, mas não temos autonomia para polícia dar uma resposta, não temos efetivo adequado para as viaturas nem armamento compatível com o do crime organizado”, afirmou Wagner.

Segundo ele, "está muito claro o erro crasso cometido pelo comando da Polícia Militar com o aval do Governo do Estado".

"Discurso sozinho não resolve o problema, governador. Nós precisamos de atitude de verdade. Precisa dar aos policiais condições de trabalho, não é colocando dois policiais por viatura que vocês vão resolver o problema que tomou de conta do estado do Ceará", seguiu o postulante do União Brasil.

Wagner entende que "os bandidos estão se sentindo à vontade" no Estado e defende troca no comando da PM. "Se o comando não tem a humildade de reconhecer o seu erro e voltar atrás, a gente precisa ter um governador que diga: 'tá bom, comandante, dê licença! Deixa eu colocar outro aqui no seu lugar".

Apoiador da reeleição do prefeito José Sarto (PDT), o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT), também subiu o tom frente ao cenário, que considera "de guerra", no Ceará. Para o pedetista, a postura do Estado é "inerte, sem ampliação e diversificação das ações de ostensividade e inteligência".

"Governador, ao invés de notas inócuas e coletivas ensaiadas, reaja como um homem público que precisa estar verdadeiramente indignado, mas principalmente ser capaz de liderar e ter iniciativa concreta para proteger o nosso povo", desabafou RC.