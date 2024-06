Governo confirma dez homicídios em Fortaleza e Região Metropolitana na última noite e madrugada

Um dos registros foi a tentativa de chacina no bairro Barroso, na noite de sexta-feira, com uma criança e uma mulher assassinadas

Fortaleza e Região Metropolitana registraram uma onda de violência entre sexta-feira e sábado, 21 e 22 de junho. Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), das 18h de sexta, 21, até as 3h deste sábado, 22, foram confirmados dez homicídios em sete localidades. As motivações, bem como a possível ligação entre as diversas mortes, ainda estão em análise.

Na manhã deste sábado, o governador Elmano de Freitas (PT) informou ter conversado por telefone com o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Ricardo Lewandowski. Ele disse, em pronunciamento nas redes sociais, que não hesitará "em solicitar reforço de apoio federal".

Conforme informações fornecidas pela SSPDS até as 11h deste sábado, foram contabilizados homicídios nos seguintes locais: