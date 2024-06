"Vai virar outro Acquario": diz Sarto sobre concessão do terreno do Edifício São Pedro a UFC

A Prefeitura resolveu demolir o edifício histórico, que ficava localizado na Praia de Iracema, em março recente, após anos de imbróglio com o Governo do Estado. Trabalhos de demolição encerraram nessa semana e deixaram uma incógnita sobre o destino do terreno que comportava a estrutura.

"Eu só espero que seja rápida a decisão do que fazer lá, porque vai virar um outro Acquario. O Acquario que a gente poderia ter feito, o governo resolveu doar para a Universidade Federal que está em greve por falta de recurso. Eu espero mesmo que o terreno do São Pedro não vire um outro Acquario", destacou.

Já nesta sexta, O POVO apurou que o espaço é da União e deverá abrigar parte do campus da UFC. Conforme SPU, a concessão foi decidida após constatação de que apenas 20 dos 141 proprietários do local estão com as taxas de aforamento, que é a transferência do domínio útil de um imóvel, em dia. Em razão dos Registros de Imóvel Patrimonial (RIPs) atrasados, local foi declarado como de interesse público.

Logo após a informação ser divulgada a UFC divulgou uma nota, confirmando que solicitou à SPU "a cessão gratuita de uso, por tempo indeterminado, do terreno pertencente à União onde estava instalado o Edifício São Pedro". No espaço deve ser construído um "equipamento acadêmico da área de cultura, arte e eventos”.

“A cessão de uso do terreno na Praia de Iracema visa ao atendimento de interesses públicos da União e dos demais poderes públicos, tendo em vista que, além das atividades finalísticas da UFC, o Campus de Iracema também tem a potencialidade de gerar melhorias urbanísticas na ocupação da região”, frisa.