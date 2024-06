'População não escolhe quem está à direita ou esquerda', diz Lupi sobre alianças de Sarto

"Na eleição municipal, a população não escolhe quem está à direita ou quem está à esquerda. Escolhe eficiência. Escolhe competência. Escolhe resposta aos seus problemas, que vão da escola à segurança até a iluminação pública e limpeza", pontou Lupi, que inaugurou o Prevmóvel, unidade móvel que presta serviço do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a moradores de bairros onde não existe Agência da Previdência Social.

Presidente licenciado do PDT , o ministro da Carlos Lupi (Previdência) despistou sobre as alianças que devem ser formadas em torno do prefeito e pré-candidato à reeleição em Fortaleza, José Sarto . Em sua terceira passagem neste ano na Capital, o dirigente partidário cravou que a legenda estará "onde estiver o povo".

"Todo o Brasil é, mas Fortaleza é a capital que o PDT tem de maior importância, do maior contingente eleitoral e não vamos deixar nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubar essa Prefeitura da gente. Não vamos deixar. Então, Sarto, você nos representa. A tua vitória, será a nossa vitória", cravou o pedetista.

Em maio, durante o 6º Congresso Nacional do PDT , Lupi afirmou que o partido não deixará "nem a mão inimiga nem a do falso amigo roubar a Prefeitura" de Fortaleza da gestão José Sarto (PDT).

Relativo ao arco de alianças em um eventual segundo turno, Lupi ponderou nesta quinta-feira: "Vamos ver quem vai nos apoiar, porque eu tenho certeza que Sarto vai estar no segundo turno". Em janeiro, quando cumpriu agenda em Fortaleza, o ministro chegou a expressar a crença na vitória do PDT no primeiro turno.

A possibilidade de realização de segundo turno também foi comentada pelo presidente interino do PDT, deputado federal André Figueiredo. "Nós temos um candidato que é um candidato do nosso campo político, de centro-esquerda. O prefeito atual dignifica as cores do PDT e quaisquer perspectivas para o segundo turno nós temos que primeiro [ver] com quem iremos disputar para podermos abrir o diálogo a partir desse momento", declarou.