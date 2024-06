Lula anuncia investimento de R$ 120 milhões em novo Hospital Universitário e Campus Iracema da UFC

A Universidade Federal do Ceará (UFC) receberá investimento de R$ 120 milhões para dar continuidade nas obras do novo Hospital Universitário, no campus Porangabuçu, e do novo Campus Iracema, ambos em Fortaleza. O repasse de recursos foi anunciado em evento realizado na manhã desta quinta-feira, 20, no Palácio da Abolição. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza visita na Capital cearense.

Os recursos fazem parte do pacote de investimentos Novo Pac, que preve a destinação de R$5,5 bilhões para a expansão de universidades e hospitais universitários federais do país.

De acordo com a UFC, cerca de R$40 milhões serão direcionados para a instalação do Campus Iracema. O complexo universitário conta, até agora, com dois espaços já cedidos, um deles sendo o antigo prédio em construção do Acquario do Ceará e o outro uma antiga edificação pertencente aos Correios. Um terceiro espaço, referente ao terreno onde se localizavam as ruínas do Edifício São Pedro, ainda está em negociação.