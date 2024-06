Sarto diz que não troca ataques com Elmano, mas defende Fortaleza

O prefeito de Fortaleza e o governador do Ceará estiveram juntos em duas agendas na semana, mas reencontro frio em meio a críticas duras de um contra o outro

Voltando a participar de um evento no Palácio da Abolição após meses, Sarto comentou nesta quinta-feira, 20, sobre a situação com o governador Elmano de Freitas (PT). De acordo com ele, sua posição é de defender Fortaleza e não trocar ataques, citando problemas na segurança pública.

"O diálogo é institucional, não é troca de ataque. Eu estou defendendo Fortaleza. Quando eu falo por exemplo que falta empenho do governo em resolver o problema da segurança pública, veja por exemplo o que aconteceu na madrugada de hoje", se referindo a uma chacina em Viçosa do Ceará, distante 360,5 km de Fortaleza.

"Nós estamos querendo contribuir. Fizemos diversos movimentos pedindo audiências com o governador e lamentavelmente só tivemos uma. Mas eu estou aberto sempre ao diálogo, tanto que vim aqui", explicou Sarto.