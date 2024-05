Elmano sobre críticas de Sarto: 'Polêmica menor apenas com interesse eleitoral'

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), na primeira entrega de celulares recuperados pelo Programa Meu Celular, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse não estar interessado em polêmica ao ser questionado sobre a proposta do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), de assumir obra na Lagoa da Maraponga. A resposta do chefe do Executivo estadual também foi direcionada ao comentário de Sarto sobre o Acquario do Ceará ser um "esqueleto macabro". Questionado sobre o que teria a dizer sobre as falas do prefeito, Elmano respondeu: "Nada". E acrescentou: "Eu não estou interessado em nenhuma polêmica. Estou interessado em trabalhar e fazer aquilo que precisamos fazer para o povo cearense", afirmou Elmano em entrevista coletiva durante a primeira entrega de celulares recuperados pelo Programa Meu Celular, nesta quarta-feira, 22, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O petista diz que tem "buscado fazer as tratativas com todos os municípios e levar benefícios”. "Eu não acho que, como governador, eu não deva antecipar polêmica menor que tenha apenas interesse eleitoral. Acho que meu dever é estar aqui entregando celular para o povo cearense, que quer ter segurança, paz e trabalho", disse.