Elmano sobre o Litígio CE/PI: 'Tenho convicção de que o Supremo fará justiça'

O governador cearense Elmano de Freitas (PT) comentou o litígio que se desenrola entre Ceará e Piauí e reforçou o argumento da identidade regional da população (cearensidade) e a convicção de que o Judiciário levará este argumento em conta numa eventual decisão. As declarações foram dadas no último sábado, 8, em coletiva antes da reunião do secretariado na Residência Oficial do governo, em Fortaleza.

Questionado sobre como o governo tem se comportado na questão, o governador respondeu: "Primeiro acompanhando de muito perto o processo que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo, dialogando com os ministros do Supremo, de que diferente do conflito que houve entre Piauí e Tocantins a área que o Piauí alega tem uma população bastante considerável vivendo na região e uma identidade absoluta daquele povo com a cearensidade", pontuou o gestor.

O petista reforçou a confiança na Justiça e não descartou eventual acordo entre os estados antes do tema chegar ao plenário do STF. "Confiamos plenamente no Judiciário, que vai considerar que o povo da região da serra da Ibiapaba é um povo que se sente cearense e se identifica com o Ceará. Tenho convicção de que o Supremo fará justiça e se, caso não chegarmos a um acordo com o Piauí antes, que o Supremo julgue que o povo daquela região é um povo cearense", concluiu.