Líder do PT na Alece diz que mudança em secretarias estabelece 'DNA mais próximo' a Elmano

Deputado também contou que troca no comando da Segurança Pública do Ceará já era prevista

Líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o deputado estadual De Assis Diniz considera que as mudanças no secretariado do Estado são uma forma de estabelecer um comando mais alinhado ao governador Elmano de Freitas (PT). A análise foi feita em conversa com O POVO nesta segunda-feira, 27, após sessão especial do Dia dos Trabalhadores.

“Eu acredito que passa a ter um DNA mais próximo do próprio governador Elmano e nós queremos que, ao tempo que nós apresentamos a minirreforma, que as coisas andem com celeridade para todo o período, os próximos seis meses e nos próximos dois anos, o governo faça essas entregas que precisam fazer”, avaliou De Assis.