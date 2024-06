Vereador quer transformar área de floresta do Aeroporto de Fortaleza em Unidade de Conservação

Parte do local seria destinado à realização do Fortal 2024. Possível desmatamento gerou protestos e intermediação do Governo do Ceará

Após polêmica sobre o local de realização do Fortal 2024, o vereador Gabriel Aguiar (Psol) anunciou que irá protocolar projeto de lei que visa criar Unidade de Conservação na área de floresta do aeroporto internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, em Fortaleza.

"Já está pronto um projeto de lei assinado por vários doutores, cientistas, técnicos nessa área, como um grande parecer para criar uma unidade de conservação pegando não só a área do Fortal, mas toda a floresta do entorno do aeroporto até a Lagoa do Opaia", contou o parlamentar em participação no podcast Jogo Político, do O POVO, nesta segunda-feira, 3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O texto atende toda a área de floresta do local "com exceção do terreno que está prevista a construção do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA)”.