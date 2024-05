Organização do Fortal ainda planeja realizar evento em área próxima ao Aeroporto em 2025

Evento deste ano estava previsto para ser realizado em área próxima ao Aeroporto Internacional Pinto Martins Crédito: Fortal/Reprodução

A organização do Fortal informou que ainda planeja realizar a edição de 2025 do evento na área próxima ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, em Fortaleza. A informação foi divulgada pela organização em nota nesta quarta-feira, 22, após anúncio do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT) sobre o retorno do evento para o antigo espaço, a Cidade Fortal no bairro Manoel Dias Branco. De acordo com a organização, o Fortal "segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025".