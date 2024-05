Ibama confirma que terreno onde seria o Fortal 2024 faz parte da mata atlântica

Após polêmica ambiental, evento retornará ao antigo espaço, a Cidade Fortal no bairro Manoel Dias Branco. Antes da vistoria do Ibama, 1,75 hectare de mata foi degradado

Relatório realizado após vistoria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no terreno do Aeroporto Pinto Martins, onde seria realizado o Fortal 2024, comprovou que a vegetação presente faz parte da mata atlântica. Conforme o documento acessado pelo O POVO, o terreno está dentro do polígono do bioma, constando em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Chegou a ser degradado 1,74 hectare de mata antes da vistoria do órgão. O relatório categoriza as consequências do desmatamento para o meio ambiente como “significativas” e para a saúde pública como “moderada”.