Fortal: presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara fala em "ambientalismo eleitoral"

O vereador Márcio Martins (União), que preside a Comissão do Meio Ambiente na Câmara Municipal de Fortaleza, criticou nesta quinta-feira, 16, a decisão do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) de embargar a obra do Fortal por desmatamento ilegal.

De acordo com ele, não há ainda uma obra sendo feita, mas sim uma limpeza de mato rasteiro e criticou "aqueles" que usam a pauta ambiental para "aparecer" e confundir a população. Na tribuna, ele chegou a classificar a atitude como "ambientalismo eleitoral". O vereador do Psol, Gabriel Aguiar, tem sido crítico da obra. Ele também citou o superintendente do Ibama, o petista Deodato Ramalho.

"Infelizmente ontem o Ibama meteu os pés pelas mãos quando alega que ali tá sendo feita uma obra. Não tem obra nenhuma ainda sendo feita, o que tem é uma limpeza de mato. Mas infelizmente aqueles que usam a pauta ambiental para aparecer vão lá, faz um registro, confunde a população", disse Márcio.