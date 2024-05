Fortal 2024 voltará a ser realizado na Cidade Fortal do bairro Manoel Dias Branco

A decisão foi tomada após intermediação com a família Dias Branco, dona do terreno, e divulgada ao lado dos organizadores do evento. Neste ano, a tradicional folia estava prevista para ser realizada em um terreno próximo ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, no bairro Serrinha, conforme anunciado em abril passado pela organização do evento.

O Fortal 2024 retornará ao seu antigo local de realização , a Cidade Fortal situada no bairro Manoel Dias Branco, em Fortaleza . O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), em live nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 22.

No anúncio, Elmano destacou a problemática. “Fui procurado para que pudessemos mediar a solução porque tem a polêmica na área do Aeroporto, e o Fortal por muito tempo aconteceu na área M. Dias Branco”, citou.

O anúncio foi feito ao lado do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), e da secretária de Articulação Política Augusta Brito, que, conforme Elmano, foram responsáveis por trazer a demanda à gestão Estadual para a mediação do assunto. "O impasse foi superado, e agora todos nós [estamos] juntos para fazer uma grande festa", disse Evandro.

Para Augusta Brito, o assunto era urgente diante da importância do evento para a economia do Estado. "Não se fala só de foliões, de alegria e de animação de festa, mas, sobretudo, das pessoas que têm a oportunidade de adquirir uma renda, de conseguir um emprego. Muito importante essa intervenção do governador", afirma.

A decisão de realocar o evento para o antigo espaço foi destacada pelos organizadores do Fortal, Ênio Cabral e Alexandre Frota, na transmissão. "Em nome do Fortal, queria agradecer a família M. Dias Branco. Agora, definitivamente, vai ter Fortal", garante Alexandre. A festa está prevista para ocorrer entre os dias 18 e 21 de julho.

Em nota, a organização do Fortal informou que, em função do cronograma de montagem da estrutura do evento, a edição 2024 da festa ocorrerá novamente no bairro Manoel Dias Branco, mas que a edição de 2025 deverá ocorrer na área próxima ao Aeroporto de Fortaleza.

“O Fortal segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025”, disse.



Atualizada às 12h49min