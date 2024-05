Presidente do STJ diz que modelo de linguagem simples do Ceará será utilizado no âmbito nacional

A presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Maria Thereza de Assis Moura, afirmou que os métodos de implantação de linguagem simples do Poder Judiciário cearense são “adiantados” e servirão de base para melhoria das práticas no âmbito nacional. As declarações foram dadas na manhã desta quarta-feira, 29, em evento de apresentação destas práticas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

“O Estado do Ceará poderá nos ajudar a melhorar nossas práticas [de linguagem simplificada, as ideias que nós temos. Podemos escutar, trocar experiências e evoluir naquilo que já temos. Esperamos que frutifique nossa parceria. Vocês estão muito adiantados com muitas atividades a um só tempo”, afirmou a ministra.

A implementação da “linguagem simples” se refere a uma simplificação do chamado “juridiquês”, jargões do Judiciário que podem provocar uma falta de entendimento do público e, assim, uma menor efetividade nos processos.