TJCE irá instalar novas centrais de atendimento em cidades do interior do Estado

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) irá abrir novas 14 centrais de Atendimento Judicial (CAJ) em cidades do interior do Estado. Com o objetivo de ampliar o serviço, ao todo serão 29 CAJs até junho deste ano.

Na atual gestão do TJCE, já foram instaladas 12 CAJs nas cidades de Brejo Santo, Santa Quitéria, Massapê, Mombaça, Itapajé, Acaraú, Sobral, Lavras da Mangabeira, Viçosa do Ceará, Camocim, Senador Pompeu e Itapipoca, além de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que já estavam em funcionamento. Ao total, existem 15 em completo funcionamento.

Nestes locais, os cidadãos têm acesso a informações relacionadas aos processos da Justiça Estadual e Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Recebem também orientações sobre a emissão de senhas processuais, de certidões, de custas judiciais e dados sobre o procedimento necessário para autorização de viagem, dentre outros serviços.