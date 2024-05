Conselho do MPCE define lista sêxtupla para indicação de desembargador para o TJCE

O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará (MPCE) definiu nesta segunda-feira, 27, os seis procuradores de Justiça que irão compor lista sêxtupla para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

O dispositivo legal reserva 20% das cadeiras dos tribunais para membros do Ministério Público e advogados, conforme prevê a Constituição Federal. Para ocupar as vagas, no entanto, é necessário que os integrantes do MP tenham, no mínimo, 10 anos de carreira e os advogados, mais de 10 anos de exercício da profissão, além de notório saber jurídico e reputação ilibada.

