Registro civil: ação do TJCE atendeu 1.263 pessoas durante semana alusiva

O evento aconteceu na Estação das Artes, no Centro Crédito: Paulo Oliveira/TJCE

Com um total de 1.263 pessoas atendidas durante a semana de 14 a 17 de março, o Tribunal de Justiça do Ceará, por meio da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, finalizou a Semana Nacional do Registro Civil. Na oportunidade, foram emitidas 461 certidões, entre nascimento e casamento, e 402 documentos da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O evento contou também com atendimentos da Defensoria Pública do Estado (DPE), Defensoria Pública da União (DPU), Ministério Público do Ceará (MPCE), Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Instituto de Desenvolvimento do Trabalh (IDT) e Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com 400 pessoas beneficiadas. Este ano, o público alvo foi ampliado, contemplando pessoas socialmente vulneráveis, os povos originários, pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema carcerário e em situação manicomial.