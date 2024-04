TJCE fica em 5° lugar do Brasil em julgamentos no Mês Nacional do Juri

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) ficou em quinto lugar em número de julgamentos no Mês Nacional do Júri, realizado em novembro de 2023, com 329 executados. O levantamento foi feito pelo relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que leva em consideração o trabalho dos 27 fóruns do Brasil.

Os tribunais cearenses somaram no período 251 condenações e 119 absolvições. O número é maior do que a quantidade de sessões, pois pode haver mais de um réu em julgamento. A frente do TJCE ficaram o de São Paulo com 357, Minas Gerais com 423, Pernambuco com 449 e Mato Grosso do Sul com 494.

No julgamento de crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça do Ceará apresentou um total de 333 sentenças, tendo a participação de 109 juízes e 461 servidores. A média, portanto, é de 3,1 parecer por magistrado.