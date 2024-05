Em meio a disputas políticas, câmaras municipais avançam sob mandatos de vices

No último sábado, 11, a Câmara Municipal de Caridade decidiu extinguir o mandato do vice-prefeito eleito Renato Timbó (PT), após a prefeita Simone Tavares (PDT) ser afastada por 180 dias em operação do Ministério Público (MPCE) por suspeitas de irregularidades. Casos semelhantes já ocorreram em meio a disputas políticas que envolvem vereadores e membros do Executivo.

Em Caridade, sem o vice, o comando da prefeitura é ocupado interinamente pelo presidente da Câmara, o vereador José Erivaldo (PDT), que é irmão da gestora afastada. A motivação foram acusações que o vice estaria exercendo de forma irregular a profissão de advocacia e, por isso, em decisão da presidência, teve seu mandato extinto.

Com isso, a gestão no município segue com o grupo da prefeita, já que Timbó e sua esposa, a vereadora Brenda Freitas (PT), faziam oposição a Simone. O vice, inclusive, foi indicado como pré-candidato à Prefeitura do município em plenária que contou com o apoio do deputado federal José Guimarães (PT), líder do governo Lula na Câmara.