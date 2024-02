Prefeito de Santa Quitéria reassume hoje, após decisão favorável do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) revogou todas as ações movidas contra o prefeito José Braga Barrozo, o Braguinha , que estava afastado de Santa Quitéria , município a 229,2 km de Fortaleza. Com isso, o retorno do gestor e de seus secretários aos cargos é imediato, devendo acontecer ainda nesta sexta-feira, 23.

“O meu retorno ao cargo vai além de uma conquista pessoal, é uma vitória do povo de Santa Quitéria, que sempre acreditou na justiça e na verdade. Com fé no coração e o compromisso renovado, vamos, juntos, reconstruir um futuro ainda mais promissor para a nossa cidade”, escreveu.

Representando a defesa do prefeito, o advogado Waldir Xavier afirmou que o teor da decisão já foi encaminhado à Câmara Municipal de Santa Quitéria, de onde as denúncias saíram inicialmente.

Na decisão, o ministro determinou o trancamento da ação penal contra o prefeito, determinando que não competia à Justiça Estadual apreciar o caso. O advogado explica que isso ocorreu pois a ação foi relacionada a verbas de combustíveis, que partem tanto dos cofres municipais quanto dos federais.

“Então a defesa alegou que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) não era competente pois há verba federal e a Constituição afirma que se há interesse da União, a atribuição não será mais do Ministério Público Estadual, mas sim do Federal. Assim, a competência para julgar é da Justiça Federal. A tese não foi aceita no TJ, mas foi acolhida agora no STJ”, diz Waldir Xavier.

Ou seja, agora, para ser movido, o caso deve começar do zero, com novas denúncias movidas pelo Ministério Público Federal.

“O STJ fez prevalecer a tese sustentada pela defesa em seus recursos, dirigidos tanto à relatora quanto à seção criminal. Com isso é como se tivesse sido dito: tá tudo errado, começa do zero”, comenta Waldir.