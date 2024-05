Vereador joga cédulas com rostos de Sarto e Marrion para cima em protesto contra empréstimo

Este é o oitavo pedido de empréstimo da Prefeitura de Fortaleza, em três anos e quatro meses de gestão. A solicitação se refere a R$ 425 milhões a serem gastos com investimentos públicos

Alberto continua, dizendo que “deixaria o mandato de vereador” se qualquer parlamentar, da base ou oposição, chegasse com a prestação de contas pela Prefeitura. A seguir, se dirigindo para a câmera de transmissão da sessão, ele disse: “Sarto estou falando para ti! Tu vai deixar pra quem esse dinheiro todo? Essa herança?”. Ao fundo, um vereador respondeu: “Para a Marrion!”, referindo-se à cadela, mascote na campanha do prefeito em 2020.

Após novo pedido de empréstimo da Prefeitura de Fortaleza , vereadores se pronunciaram em protesto durante a sessão desta quinta-feira, 25. Dentre eles, se manifestou o vereador Inspetor Alberto (PL) que jogou para cima, da tribuna, imutações de cédulas de dinheiro impressas com o rosto do prefeito José Sarto (PDT) e da cadela Marrion, mascote na campanha de 2020.

Imitação de cédula com rosto do prefeito Sarto e da cadela Marrion, mascote na campanha de 2020 Crédito: Guilherme Gonsalves/O POVO

Então, o Inspetor sugeriu que o prefeito “jogue uma chuva de dinheiro para a gente ver, na Praça do Ferreira”, enquanto tirava de uma bolsa oito bolos de imitações de cédulas de R$ 100,00, impressas com o rosto de Sarto e da cadela Marrion. Ele as atirou para cima, da tribuna, dizendo: “Isso aqui é em forma de protesto, presidente!” Ao fundo, foi possível ver o vice-líder de Sarto, Carlos Mesquita (PDT), caminhando, em posse de um dos bolos.



Pedido de empréstimo é alvo de críticas de vereadores da oposição

Este é o oitavo pedido de empréstimo da Prefeitura de Fortaleza, em três anos e quatro meses de gestão. A solicitação se refere a R$ 425 milhões a serem gastos com investimentos públicos e necessidades básicas da população. São citadas ainda questões internacionais como a Guerra da Ucrânia e o conflito entre Israel e Hamas.