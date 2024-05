Sarto reage a crítica de Capitão Wagner: ‘Mente ou está desinformado’

“Por exemplo, em Maracanaú, a gente implementou a telemedicina, em parceria com o Ministério da Saúde, o Hospital Sírio-libanês, e esse convênio foi oferecido para todos os municípios do Nordeste. Fortaleza não aceitou esse convênio, cujo o município não gasta nada”, afirmou o ex-deputado em entrevista nesta quarta-feira à Rádio Jovem Pan.

Procurado pelo O POVO, Wagner afirmou que “basta ele (Sarto) mostrar o termo de adesão e a gente vai ver quem está mentindo e quem está falando a verdade”. E seguiu: “É triste o que está acontecendo na saúde de Fortaleza e lamentável agressão aí do prefeito. Desnecessária.”.

Segundo o postulante do União Brasil, “Fortaleza tem 116 postos e está construindo mais 13. Tem uma unidade cadastrada no programa, que já tem dois anos de implementação. Uma”. Os dados foram coletados por Wagner no portal do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).