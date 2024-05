Sob protesto da oposição, Câmara aprova empréstimo de R$ 425 milhões à Prefeitura de Fortaleza

A votação contou com 24 votos favoráveis e 16 contrários. O vereador Cônsul do Povo (PSD), recém saído da base de Sarto, se absteve

Em sessão marcada por protestos e até células com o rosto do prefeito José Sarto (PDT) lançadas da tribuna, a Câmara de Fortaleza aprovou um novo empréstimo à Prefeitura Municipal. Montante consiste em R$ 425 milhões a serem destinados, segundo o projeto de lei, a investimentos públicos e necessidades básicas da população.

A votação contou com 24 votos favoráveis e 16 contrários. O vereador Cônsul do Povo (PSD), recém-saído da base de Sarto, se absteve da votação. Confira a lista completa no fim da matéria.

A sessão contou com protestos da oposição, que alegavam que o pedido era vago, pedindo maior detalhamento da implementação do dinheiro. Além disso, reclamavam da alocação dos sete outros empréstimos concedidos anteriomente. A decisão foi seguida por diversos pedidos de justificativa de votos, onde a oposição reforçou os argumentos.