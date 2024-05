Após show de Madonna, deputado cearense propõe proibir sexo ou simulação em shows públicos

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) citou em justificativa que a proposta não visa censura, mas garantir que os recursos não sejam usados para "criar conflitos no seio da família cearenses"

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) apresentou projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com intenção de proibir a prática, simulação ou encenação de atos sexuais explícitos em shows e eventos públicos.

A proposta, protocolada no dia 9 de maio, especifica que tais atos, sejam heterossexuais ou homossexuais, de nudez, sexo oral, sexo anal, masturbação ou outro ato libidinoso em quaisquer espaços públicos ou acessíveis ao público, tendo a presença ou não de crianças e adolescentes, sejam proibidos por lei.

O projeto do deputado evangélico considera como eventos em espaços públicos apresentações realizadas em ruas, praças, parques, shoppings centers, shows e afins abertos à população como todo.