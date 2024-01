Deputado Apóstolo Luiz Henrique fala de 'suposta possessão demoníaca' usando vídeo de Luigi, do BBB

O deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) usou o perfil nas redes sociais para comentar sobre “manifestações demoníacas”, usando como base um vídeo no qual o participante Luigi, do Big Brother Brasil, age de maneira distinta.

No vídeo, divulgado no perfil no Instagram do deputado, é mostrado um trecho do participante Luigi mexendo os ombros e produzindo sons repetitivos. A partir disso, o parlamentar fala de relatos bíblicos sobre “espíritos imundos e demônios que fazem pessoas ficarem enfermas, pessoas ficarem nuas”.

“Uma suposta manifestação demoníaca no Big Brother?", inicia o deputado que, em logo após, utiliza o tempo do vídeo para chamar os seguidores a “conhecerem a Bíblia Sagrada”.