Deputado pastor critica show de Madonna e quer proibir simulação de sexo em eventos

Citando o show da Madonna no Rio de Janeiro, ocorrido no último sábado, 4, o deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) apresentou, em sessão plenária da Câmara dos Deputados realizada nesta quarta-feira, 8, um projeto de lei que proíbe a simulação de atos sexuais em eventos públicos. De acordo com o parlamentar, a "dona Madonna" surpreendeu a todos ao chegar "em seu palanque (e simular) práticas de sexo, masturbação, sexo anal estimulado, todo tipo de ‘molequeira’ e cachorrada".

Com a Bíblia na mão, o deputado afirmou que não é possível proteger as crianças e adolescentes da erotização enquanto o País continuar "permitindo esses atos de nudez e sexo explícito como se o povo desta nação fosse todo envolvido com prostíbulo". Ao defender a proposta que estabelece "medidas para prevenir a exposição indevida a conteúdo sexualmente explícito em ambientes não apropriados", o deputado alega que o texto tem como objetivo fazer a população brasileira ser respeitada.

Autor do texto, o parlamentar é conhecido por se dizer "ex-gay" e afirmar que a homossexualidade é um pecado tão grave quanto o assassinato. Na proposta, ele justifica que o impedimento da encenação de atos sexuais, sejam eles heterossexuais ou homossexuais, em qualquer espaço público, como ruas, praças e shows, visa "promover o respeito aos valores morais e à dignidade humana, bem como proteger a integridade física e psicológica dos cidadãos". O projeto de lei, protocolado nesta quarta, está na Mesa Diretora da Câmara.